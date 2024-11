Ära kliki endale liigseid kohustusi!

Kampaania eestvedajaks on tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA).

„Kõiksuguseid tehinguid – alates teenuste ja kaupade tellimisest kuni laenude ja investeerimisteni – tehakse tänapäeval aina enam internetis, kus omakorda piisab ühest klikist, et näiteks lepingule allkiri anda. Tänavuse kampaania sisu sarnaneb küll paari aasta tagusega, kuid ei keskendu üksnes pettustele või petuskeemidele, millest on viimastel kuudel olnud väga palju juttu. Me räägime ka täiesti tavapärasest kaubandustegevusest, kus tarbijakaebuste statistikale tuginedes saab probleem pahatihti alguse tarbija hooletusest: ei loeta tingimusi läbi ega süveneta piisavalt enne, kui otsus juba tehtud ja raha kontolt läinud,“ kommenteeris TTJA tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakonna juhataja Kristina Tammaru.