Rakvere linn rikkus Ukuaru muusikamaja arendamisel vähemalt kahel korral head haldustava

​​Olukorrast lähtuvalt tegi linnavolikogu liige Eino Vaher linnavalitsusele ametliku arupärimise. Linnapea Triin Vareku vastuse lühike resümee on, et ehitatud on vastavalt projektile ning kõiki dokumente on Võimla 3 elanikele tutvustanud ja viimased pole rahulolematust avaldanud.