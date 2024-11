Endine Silmeti peadirektor liitus Viru Keemia Grupi juhatusega

Kontserni juhatuse esimees Ahti Asmann väljendas suurt rahulolu, et VKG meeskond on Raivo Vasnu näol täienenud väga mitmekülgse juhtimiskogemusega tööstusjuhiga. "Raivo toob juhatusse väärtuslikku lisajõudu, aidates lahendada põlevkiviõlitootmise ees seisvaid väljakutseid ning tõhustada töökindlust ja juhtimise efektiivsust. VKG juhatuse ja nõukogu nimel soovin Raivole sujuvat sisseelamist ning põnevat koostöötamise aega," sõnas Asmann.

"Kontserni juhatuse ettepanek liituda VKG meeskonnaga on samavõrra tõsiselt vastutusrikas kui ka põnev, eriti ajal, mil tööstus läbib sellist murrangulist aega," kommenteeris Raivo Vasnu ja lisas, et aastate jooksul on praegusel juhtkonnal õnnestunud kokku koondada professionaalne meeskond ja teha suurt tööd põlevkivitehnoloogia arendamisel ja innovatsioonil, viies tootmise väga kõrgele tasemele ja rajades kindla vundamendi tulevikuks.