Keskkonnaagentuur andis poolele Eestile libedusehoiatuse

Teisipäevase ilma põhitegijaks on madalrõhkkond, mis on kaugel Norra merel ja suundub edasi Teravmägede suunas, aga selle lohk liigub loodevoolus üle Soome ja Eesti. Kesköö paiku hakkab Loode-Eestis vihma sadama ja sadu liigub hommikuks Eesti idaossa, Virumaal ja Peipsi ääres tuleb sekka ka lörtsi. Päeval tuleb siin-seal hoog vihma. Puhub tugev edela- ja lääne-, päeval valdavalt loodetuul. Õhutemperatuur on öö hakul –2 kuni +2, hommikuks tõuseb kõikjal üle nulli. Rannikul on kuni +9 °C, päeval tõuseb 6 kuni 10 kraadini. Üksnes Virumaa idaosas püsib suurema osa päevast +2 kuni +5 kraadi piires.