"Abrakadabra": kuidas sõnastab sõnastamatut Grete Jürgenson

Lavastuse "Abrakadabra" alusmaterjaliks on John Koenig’i teos "Dictionary of Obscure Sorrows" ("Ähmaste kahetsuste sõnastik"), poeetiline kogumik väljamõeldud sõnu ja nende definitsioone. "See lavastus on katse meie sees ja ümber toimuvat kinni püüda ja sellele tähendus anda. See on väikese inimese ülisuur püüd kuidagigi olemas olla ja seda nautida," on öelnud Johan Elm.