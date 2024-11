Loovutamise kuu käigus anti ära üle kahekümne tulirelva, hulgaliselt laskemoona ja lõhkematerjali

Politsei- ja piirivalveameti politseimajori Anneli Annisti sõnul on üllatav, et kuigi kampaaniat korraldati juba üheksandat korda, leidub jätkuvalt inimeste kodudes ohtlikke esemeid. "Oktoobrikuise kampaania käigus anti politseile üle 23 tulirelva, kaks gaasirelva, 4090 erineva kaliibriga padrunit, neli karpi süstikuid, kuus purki püssirohtu ning muud, näiteks stardipüstol, relvaraud js muu selline," rääkis Annist. Tema sõnul on uskumatu, et paljudel inimestel olid need esemed seisnud kodus juba aastakümneid.