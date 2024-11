Riik annab Ida-Virumaal tühjenevate korterelamutega seotud probleemide lahendamiseks kaks miljonit eurot

Täielikult või suures osas kasutamata seisvad kortermajad rikuvad linnapilti, on ohtlikud ning nende hooldusega kaasnevad kohustused on omanikele sageli suuremad kui vara enda väärtus. Et neid probleeme lahendada, on soovinud tänavuses taotlusvoorus osaleda neli Ida-Viru maakonna omavalitsust: Kohtla-Järve ja Narva-Jõesuu linn ning Alutaguse ja Lüganuse vald. Toetust soovitakse viieteistkümne tühjeneva või juba sisuliselt tühja kortermaja ümberkorraldamiseks või lammutamiseks.