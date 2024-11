Lihtsad toitumis- ja liikumisnõuanded, mis võivad päästa elu

Lihtne muudatus toitumises ja elustiilis võib mängida suurt rolli, et tervemalt elada. Süda on meie keha olulisim organ ja peaksime teadlikult tähelepanu pöörama selle tervisele. Eestis on südame-veresoonkonnahaigused surmapõhjusena esikohal, moodustades 46 protsenti meeste ja 64 protsenti naiste suremusest. "Südame tervis algab teadlikest valikutest," tõdeb toitumisnõustaja Teele Teder ning soovitab keskenduda just lihtsatele, järjepidevatele harjumustele, mis aitavad hoida südant tugeva ja tervena.

Tema sõnul saab südame tervise toetamiseks palju ära teha toitumise ja elustiili muutmise abil. "Esmalt tuleks loobuda harjumustest, mis südant kahjustavad – näiteks suitsetamisest ja alkoholi liigtarbimisest. Samuti võiks piirata tavalise valge soola tarbimist, kuna liigne naatrium tõstab vererõhku," selgitab Teder. Täiskasvanu päevane soolakogus võiks jääda ühe teelusikatäie piiresse.

Südame tervise seisukohalt soovitab Teder Vahemere maade dieeti, mis sisaldab palju köögivilju, täisteratooteid, kala ning tervislikke rasvu. "Südamele meeldib, kui vähemalt 80 protsenti toidust on taimne, ja loomsetest toodetest võiks eelistada pigem linnuliha ja kala," selgitab Teder. Samuti soovitab ta tarbida monoküllastumata rasvhappeid sisaldavaid toite, nagu pähkleid, seemneid ja väärisoliiviõli, mis toetavad südame tööd. Ta soovitab oliiviõli valimisel eelistada värsket õli, millel on kerge muru lõhn.



Vahemere piirkonna toitudesse käib rohkesti oomega-3-rasvhappeid sisaldavat oliiviõli. Foto: Shutterstock

Liikumine on südame tervisele hädavajalik. "Euroopa Kardioloogide Selts soovitab igapäevaseks südame tervise kaitseks vähemalt 30 minutit mõõdukat liikumist," ütleb Teder. Tema sõnul ei pea liikumine olema intensiivne, oluline on regulaarsus – isegi mõõdukas liikumine, nagu kõndimine või jalgrattasõit, on südamele kasulik.

Kiire elutempo juures on eriti oluline, et meie elustiil toetaks südame tervist. "Nii mõnelgi juhul võivad nutikellad motiveerida liikuma – kui ikka tööpäeva lõpus avastad, et oled päeva jooksul vaid 1000 sammu teinud, siis saab igaüks aru, et tervisele see pigem hästi ei mõju," lisab toitumisnõustaja.