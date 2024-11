Juhan Liivi heliilmas tiksub kell ja sumiseb suvi

«On hästi kihvt, et Mozarti «Reekviem» praegu kõlab, sest Juhan Liiv tahtis tegelikult muusikuks saada,» ütles heliinstallatsiooni «Juhan Liivi heli­ilm» autor Ardo Ran Varres. «Üks mälestuskild on selline, et tal polnud raha, et harmooniumi osta, siis ta oli öelnud, et niipalju raha tal ikka on, et paberit ja pliiatsit osta. Et hakkab parem kirjanikuks.»