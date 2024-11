Postkaart jääb neile

See tänavanimi on väga ilus, ja kuigi pealtnäha väike asi, tundsin sellest rõõmu. Ehkki ma vahepeal kolinud pole, on mu tänava nimi nüüd F. G. Adoffi. Kogu lugupidamise juures arhitekti vastu, kes on loonud Rakverre näiteks turuhoone ja praeguse SEB panga maja, tajun seni kahjutunnet, sest Kastani puiestee oli ilusam nimi. Mis vahet sel on, küsiks mõni. Pealegi asub puiestee nüüd nurga taga. Mine ja jaluta, mis sa muretsed.