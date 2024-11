Lääne-Viru võrkpallitreener valiti Euroopa Politseispordi Liidu juhatusse

Rakverlanna on esimene eestlane, kes kõnealuse organisatsiooni juhatusse valiti. Seejuures kogus ta kõige suurema toetuse: 56-st hääleõiguslikust delegaadist hääletas tema poolt 39. Kadi Veervald rääkis, et on valdkonnas tegutsenud juba kaheksa aastat ja ilmselt jäi ta delegaatidele silma oma tegutsemisega põhjamaade politseisporti ühendavas organisatsioonis. Eesti on selles praegu eesistujamaa ning korraldas põhjamaade politseinike suurvõistluse jalgpallis ja võrkpallis, millest viimasena mainitud alal peeti mängud mäletatavasti Rakveres.