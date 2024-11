"JCI jõulupuu" aitab viia jõulusoojust Lääne-Virumaa peredeni

Kas poleks imepärane, kui kõik lapsed saaksid tunda jõulusoojust ja -rõõmu? Just selle nimel on JCI Rakvere pannud kokku tänavuse jõulupuu projekti, mis seekord püüdleb palju enama poole kui varem. Kui eelmisel aastal jõudsid jõulukingid 65 lapseni, siis tänavu – JCI Rakverele juubelihõngulisel aastal – seatakse eesmärgiks rõõmustada 115 vähekindlustatud last Rakveres ning Viru-Nigula, Väike-Maarja ja Vinni vallas.

Jõulupuu projekti kaudu on kõigil võimalik täita ühe lapse jõulusoov ning tuua särasilmi igasse koju, mis vajab toetust ja soojust. Kodulehelt joulupuu.jci.ee leiab soovide nimekirja, kust igaüks saab valida just selle kingisoovi, mida täitma süda kõige rohkem kutsub.

"Üheskoos saame tuua jõulurõõmu just nende laste ellu, kes seda kõige rohkem vajavad," julgustas JCI Rakvere president ja tänavune üleriigilise jõulupuuprojekti koordinaator Maris Praats. "See pole lihtsalt kingitus – see on hoolimine ja kogukonna soojus, mis kannab meid kõiki," lisas ta.