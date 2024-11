Lääne-Virumaa omavalitsused arutlesid maakonna alkoholipoliitika teemal

Kohtumisel käsitleti alkoholikahjusid esmalt tervise ja turvalisuse vaatenurgast. Nagu selgus, on alkoholikahjude ulatus suur ning ühe päeva jooksul ei ole võimalik kõiki probleemide tahke avada. Küll aga jäi kõlama, et alkoholist tulenevate kahjude tõttu kaotame ühiskonnana olulisi ressursse – inimeste tervise, kogukondade turvalisuse ja tekivad rahalised kulutused, mida need kahjud kaasa toovad. Samuti ohustab alkoholism laste turvalist kasvukeskkonda, suurendab lähisuhtevägivalla riski ja raiskab inimeste potentsiaali.

Päeva teises pooles keskenduti kohalike omavalitsuste rollile ja nende alkoholipoliitika kujundamise võimalustele. Tallinna Strateegiakeskus, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Tervise Arengu Instituut, Sotsiaalministeerium ja Tervisekassa tõid oma ettekannetes välja, kuidas omavalitsused saavad mõjutada alkoholipoliitikat ja täita järelevalve rolli. Näiteks saab kohalik omavalitsus kasutada mitmesuguseid tööriistu, et panustada alkoholikahjude vähendamisse oma piirkonnas – luua täiendavad piirangud alkoholimüügile, jälgida avalikel üritustel alkoholi tarbimise korda ja teostada kontrolli jaemüügikohtades. Samas on oluline roll ka ettevõtjatel, kellel on vastutus reklaami ja turunduse tegemisel või kes saavad koolitada müüjaid, et vältida alkoholi müümist nii alaealisele kui joobes inimestele.