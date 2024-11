Anti Puusepp: muudatusi vajab parkimise päevatasu ja tehniline pool

Usun, et teil on praeguseks kõik kokkuvõtted seoses suvise parkimiskorraldusega tehtud. Mis läks hästi, mis läks kehvasti?

Anti Puusepp (A. P.): Ega me midagi täpselt plaanida ei osanud, sest tasuline parkimine Võsul oli meie jaoks esmakordne, ja keegi täpselt ei teadnud, kuidas läheb. See rahasumma 16 000, mis eelarvesse sai kirjutatud, oli vähim number, mille puhul tasus parkimiskorraldust muuta, ja samas võis eeldada, et vähemalt nii palju kindlasti ka laekub. Et vältida olukorda, kui eelarvestame rohkem, kui tegelikult laekub, ja peame hakkama hiljem tegema negatiivset lisaeelarvet.