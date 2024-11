Linnuse pere kõndis kuu ajaga üle kuue miljoni sammu

Kontorirahvas soovis vastu sügist kehale head teha ning rohkem kõndima hakata. Kuna omaette liikumine pole nii lõbus kui kambaga, tuli mõte korraldada hoopiski sammuvõistlus. Tulemuseks oli see, et linnuses kõnniti kuu ajaga üle kuue miljoni, kontoris üle kolme miljoni sammu. Palmse mõisa tulemus jäi kontorirahva omale vaid veidi alla.

Virumaa Muuseumide juhatuse liige Viljar Vissel nentis, et tema võistluse tarbeks suuri käimisringe ette ei võtnud. Kuna ta kõnnib iga päev jala ning ka tavalistel päevadel koguneb 7000 kuni 10 000 sammu, annab see kuu aja jooksul kenakese tulemuse. "Minu jaoks oli sammude teema tavapärane. Punktist A punkti B," selgitas Vissel ja lisas, et paljud võistluse tarbeks sammude lugejad tegid siiski jalutusringe tavapärasest pikemaks.