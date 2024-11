Tapa vabadussõja mälestussamba ideekonkursile jõudnud kavandid pannakse rahvahääletusele

Kui ekspertidest ja kohalikest poliitikutest koosnev žürii otsustas, et 11 kavandi seast on parim «Raudjuur», oli see muidugi kahe noore arhitekti Henri Kopra ja Iiris Toome tähetund. Tapa vallavalitsuses ei olda võidutööga siiski päris rahul. Arvamust tahetakse küsida ka rahvalt. See tähendab küsitluse korraldamist, mis võib žürii otsuse pea peale pöörata.