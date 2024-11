Pensioniikka jõudes võib selguda, et pikk elu on veel ees

Samas on paljudele pensionikogujatele kahju siiski tehtud. Teisest pensionisambast sai raha välja võtta alates 2021. aasta septembrist. Kui inimesel oli II sambas sel ajal 1000 eurot ja ta jättis pensioniraha puutumata, on see summa praeguseks kasvanud 150 euro võrra ehk tal on 1150 eurot. Kui ta aga võttis raha välja, makstes ka 20 protsenti tulumaksu, sai ta kätte 800 eurot. Ja kui ta nüüd jättis selle summa veel lihtsalt pangakontole seisma, on inflatsioon sellest praeguseks umbes poole ära söönud.