Meditsiiniseadme seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega viiakse koos ülesannetega ravimiametisse üle ka ametnikud, kes on seni terviseametis meditsiiniseadmete valdkonnaga tegelenud.

Lisaks antakse seadusega ravimiametile õigus määratleda, milline toode on meditsiiniseade. Pädeva asutuse õigus teha otsuseid toodete meditsiiniseadmena määratlemise kohta on oluline nii valdkondliku järelevalve tegemiseks kui ka selleks, et ettevõtjatele saaks anda vajaliku selguse nende toodete õiguslikus staatuses.