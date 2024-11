Põhjavett võeti Eestis mullu 607 777 kuupmeetrit ööpäevas

«Kokkuvõtvalt võib viimaste andmete põhjal järeldada, et põhjavee tänased tarbimismahud joogi- ja olmeveena põhjavee keemilisele ja koguselisele kvaliteedile ohtu ei kujuta, kuna Eestis on kehtestatud põhjaveevarud suuremad kui põhjaveevõtt nende varude piires,» ütles keskkonnaagentuuri peaspetsialist Merli Hass ja lisas, et eranditeks on Viimsi vald ja Ida-Viru piirkond.