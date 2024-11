Teenekas apteeker pälvis Vinni valla teenetemärgi

Aune-Liis Eljas on Virumaa Teatajale rääkinud, et tema esimene tööpäev Laekvere apteegis oli 1. märtsil 1974. "Kui ma siia esimest korda vaatama tulin, siis oli küll masendav," on ta meenutanud. "Hämar ja trööstitu apteegimaja ning tõrjuv ja tõre pensionile minev eelkäija."