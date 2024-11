Rapuntsel võib lapsed riidu ajada

{Vendade Grimmide muinasloos saanud Rapuntsel nime köögivilja järgi, mis kasvas nõia aias. On arvatud, et tollal oli rapuntsel Euroopas populaarne taim.

Eestis kasvab pärismaisena tähkjas ehk tähkrapuntsel ja peamiselt võib teda kohata Lõuna-Eestis, siiski on teda leitud ka Kesk- ja Põhja-Eestist. Enamasti armastab ta hõredaid metsi ja jõeääri, kus edvistab väikeste kellukakujuliste kollaste, valkjate või lillakate õitega. Eestis on kaitsealused liigid jaotatud kaitsekorra ranguse põhjal kolme kategooriasse ja rapuntsel paikneb II kategoorias. See tähendab, et rapuntsli kahjustamine, korjamine ning temaga igasuguste tehingute tegemine on keelatud.