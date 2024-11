Rakvere lasteaia Triinu maja aknaid ehivad muinasjutud

Idee sai alguse sellest, kui lasteaia õpetajad kuulsid, et Eesti lastekirjanduse keskus hüüdis välja ettelugemise päeva pealkirja "Ida pool päikest ja lääne pool kuud", edastas Triinu maja õppealajuhataja Moonika Suurmaa.

Rakvere lasteaia Triinu majas tegutseb 12 rühma, seega eksponeeriti ka tosin väärt muinaslugu. Rühmad lähenesid üleskutsele erinevalt: ühtedes lasti lastel tegutseda, teistes kaasati vanemad, kolmandates rakendasid ilumeelt õpetad. Näiteks kolm pontsakat karu ja "Rapuntsli" muhedad tegelased on arusaadavalt laste tehtud, seitse kitsetalle hoopis ühe isa töövili, suursugune maalitud jäine Lumekuninganna ja "Punamütsikese" heegeldatud tegelased õpetajate näputöö.

Mõne akna peale on lühidalt kirja pandud jutu sisu, mõne juurde loodud selgitav skeem, paaril aknal on tegelased, kellega saab lugu lavastada. Muinasjutuaknad loovad õpetajatele suurepärase võimaluse lastele lugusid uuesti vesta, pildiline külg aitab lapsel lugu paremini kinnistada ja jutu moraalne kompass tuletab kõigile meelde, et headus võidab kurjuse.