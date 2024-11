Lähipäevil ulatuvad õhusooja maksimumid üheksa kraadini

Laupäeva öösel on muutliku pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati on udu. Puhub edela- ja läänetuul 4–11, rannikul puhanguti kuni 14, põhjarannikul 7–13, puhanguti 18 m/s. Sooja on on 2–7, rannikul kuni 9 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub lääne- ja loodetuul 5–12, põhjarannikul puhanguti kuni 16 m/s, pärastlõunal järk-järgult nõrgeneb. Sooja on 6–9 kraadi.