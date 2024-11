Soomlased valisid Eesti parimaks reisisihtkohaks

Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse (EIS) turismiosakonna (Visit Estonia) Soome turu juhi Malle Kolnese sõnul on aasta parima tiitel suur tunnustus kogu Eesti turismisektorile. «Oleme üks põhjanaabrite lemmikkohti olnud aastaid, aga et tunnustus just nüüd tuli ja tugevaid turismimaid edestades, näitab meie ettevõtjate pühendumust Soome turistide võõrustamisel,» rääkis Kolnes.

Samuel Sorainen, EIS-i turismiosakonna kommunikatsioonipartner Soomes, lisas, et soomlased peavad reisi Eestisse sarnaseks reisiga kodumaal. «Eesti on lähedal, lihtne ja soomlastele peaaegu iseenesestmõistetav. Lähireisid on ka keskkonnale jätkusuutlik valik. Teeme pidevalt tööd, et tutvustada Eestit soomlastele ka meedia vahendusel,» märkis ta.