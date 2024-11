Repliik: arvamusküsitlused ei paljasta tõde

Nüüd murtakse pead, et kuidas siis nii, küsitluste tulemused sellist asja küll ei ennustanud. EKRE esimees Martin Helme on ilmselt siiamaani veendunud, et meil tehti valimistel sikku ja reformerakond sai olematuid hääli juurde.



Võtkem hoogu maha. Igasugused arvamusuuringud on lihtsalt äri ja mänguga kaasas käiv nähtus. Mingeid jõujooni tulemused muidugi näitavad, aga kindlasti mitte protsendiseid-kaheseid kõikumisi erakondade populaarsuses, nagu meile siin Eestis iga kuu serveeritakse. Küsitletute valik on tõe kuulmiseks lihtsalt liiga väike, ja olgu valim juhuslik või «juhuslik», ei arvesta ükski küsitleja asjaoluga, et vastaja võib lihtsalt jama ajada.



Tunnistan, et mina olen küll paarile küsitlusele vastates lihtsalt kelbast ajanud. Kui küsimused ei lõppenud ega lõppenud, siis tüdinesin ja vastasin näiteks, et ma olen tänavu külastanud 194 välisriiki. Nii et ärge eestlaste reisilembuse küsitluse tulemusi küll absoluutse tõena võtke.