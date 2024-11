Ameerika ühendriikide 47. president on nüüd valitud. Donald Trump saab alustada oma teist ametiaega. Kas see valimistulemus üllatas teid?

Donald Trumpi valimisvõit mind ei üllatanud. Ameerika ühendriigid ei ole endiselt valmis naispresidendiks. Rassismi selles riigis sõnades ei ole, aga kusagil varjul on sallimatus ilmselt täiesti tajutav. Olukorras, kus suurem osa riike on maailmas mittedemokraatlikud ja naisi poliitikas ei aktsepteerita, on USA valijad nähtavasti teadlikud, et USA naispresident näitaks globaalses poliitikas USA-d nõrgana.