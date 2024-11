JK Tarvas endine mängija Henri Hang leiti surnuna

JK Tarvas juhatuse liige Joonas Ljaš rääkis täna hommikupoolikul, et tunneb Henrit maast madalast. "Oleme lapsest saadik koos jalgpalli mänginud," kinnitas ta. "Meil kõigil on väga suur mure. Henri on väga tore poiss, loodame ta kindlasti leida. Praegu mobiliseerime inimesi, nii jalgpallureid kui ka kõiki teisi, et otsinguil abiks olla."