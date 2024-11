JK Tarvas endine mängija Henri Hang on kadunud, Rakvere jalgpallikogukond koondub otsinguteks

Sihtasutuse Kadunud juht Aare Rüütel kinnitas, et Henri lähedased on tema poole pöördunud. "Tõenäoliselt on Henri kadunud väikekaubikuga. Meil on suur palve avalikkusele. Kui keegi märkab kuskil tumesinist Ford Transit Connecti numbrimärgiga 067 AXC, palume kindlasti helistada meile telefoninumbril 661 6776. Siis tekib piirkond, kus otsingud alustada," rääkis Rüütel.



Tema sõnul on siiski teada, kus on liikunud Henri mobiiltelefon.



JK Tarvas juhatuse liige Joonas Ljaš tunneb Henrit maast madalast. "Oleme lapsest saadik koos jalgpalli mänginud," kinnitas ta. "Meil kõigil on väga suur mure. Henri on väga tore poiss, loodame ta kindlasti leida. Praegu mobiliseerime inimesi, nii jalgpallureid kui ka kõiki teisi, et otsinguil abiks olla."



Henri lähedane sõber kinnitas, et juba eilsest peale sõidavad Henri sõbrad ja tuttavad ringi üle Lääne-Virumaa, et meest leida. Sõber, kellega Virumaa Teataja suhtles, lisas, et praeguseks võib Henri kanda pikka habet.



"Lootust veel on," sõnas sõber. "Väga tähtis oleks leida Henri auto."

Lähedastel oli Henriga viimane kontakt oktoobrikuu lõpus, kinnitab politsei. Sellest ajast saati on teadmata, kus või kellega mees liigub. Praeguseks on üle kontrollitud nii tema elupaik Rakveres kui ka võimalikud viibimispaigad maakonnas. Meest seni leida ei ole õnnestunud.

Henri on 180 cm pikk, keskmise kehaehituse ja tumedate juustega. Politsei palub kõigil, kes on Henrit viimase nädala jooksul näinud või temast midagi kuulnud, anda sellest teada telefoninumbril 112.