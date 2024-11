Harrastuskalur püüdis Vainupealt 20-kilose lõhe

Jan Õunaste on harrastuskalur, kui mitte öelda, et harva kalapüügiga tegelev harrastuskalur. "Vist alles viiendat korda lasin sel aastal võrgu merre," lausus ta. "Senine rekordkala oli 3,6-kilone lõhe. Ega ma alguses ise hästi mõistnudki, et sel korral kätte saadud lõhe on Eesti mõistes ikka ülisuur. Kui hiljem külavahel rääkima hakkasin, siis kogenud kalurid vaid ahhetasid. Hea, et kalast sai pilti tehtud, muidu poleks usutudki," lisas ta muiates.