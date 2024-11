Kuno Rooba on püüdnud kindlustada turvalist koobast

"Selles vanuses ei kujuta ilmselt keegi väga selgelt ette, mis tähendab olla isa. Tähendus on saanud selgeks laste kasvades," lausub Kuno Rooba, Rakvere ametikooli direktor, kes tunnistab, et elus on olnud perioode, mil tööülesanded pole lasknud iga õhtut kodus lastega veeta. Nüüdseks 25-aastasel Kaisal ja 22-aastasel Ragnaril on siiski olnud õnne veeta isaga väga palju aega, sest pere on kõvasti koos sportinud, matkanud ja reisinud.