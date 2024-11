Kolumn: intelligentne inimene?

Intelligentne on see, kes näeb iseenese ja välismaailma draamat, aga oskab selles lihtsalt olla. Küsimus ei ole eemaldumises, vaid selles, kas ma tekitan iseenda mõistuse ja emotsioonidega piinu või mitte. Kas ma saan aru, kui olen oma kujutletavas maailmas valel ajal? Kas ma võtan arusaamu maailmast liiga tõsiselt? Kas ma arvan, et tean, kes ma olen, või pean end ilmtingimata mingit moodi nägema? Kas ma oskan mõistust, kujutlusvõimet ja emotsioone kasutada või kasutan neid enese või teiste piinamiseks?