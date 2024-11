Ettevõtja tüli vallaga viib kiirtoidukioski, poe ja remonditöökoja sulgemiseni

35-aastane Gert Ait on Väike-Maarja alevikus pidanud nii kiirtoidukioskit, poodi kui ka autoremonditöökoda. Praeguseks on kiirtoidukiosk tegevuse lõpetanud ning ka pood ja autoremonditöökoda lähevad hingusele. Ait näeb oma hädade taga valla kiusu. Valla juristi hinnangul on probleemide põhjuseks aga ettevõtja omavoli ja maksmata arved.