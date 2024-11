Nädala lind: Karmiinleevike

Karmiinleevikesel on tiivad ja omapärane komme Indias talvepuhkus veeta. Teised laululinnud võtavad sügisel suuna ikka Lääne-Euroopa või Aafrika peale, aga tema, kavalpea, suundub Indiasse. Ühena vähestest laululindudest siit kandist. Hea valik minu arust. Olen Indias käinud sügisesel ajal ja oli ikka mõnus kliima küll. Kui ära unustada, et tegelikult jube palav. Karmiinleevike asus reisile juba augustis, nii et tänaseks on ta end Indias ammugi mõnusalt sisse seadnud. Meie praegune pori talle korda ei lähe.