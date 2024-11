Eesti õpetajad hakkavad AI-haridust saama

Haridus- ja teadusministeerium lõi selle aasta alguses tehisintellekti töörühma, mille põhiülesandeks on tuvastada praegu eksisteerivad tehisintellekti mõjud haridusele ning võimaluse korral tehisaruga seonduvalt kiiresti hariduse vallas midagi ära teha.



Töörühma ministeeriumipoolne liige Sten Kapten nentis, et seni on minister kõik töörühma antud soovitused heaks kiitnud. Soovituste hulka kuulub näiteks õpetajate ja ametnike tehis­aruteemaline koolitamine.



«Harno on õpetajate koolitamisega juba eelmise aasta lõpul algust teinud ja meie nägemus on see, et sellega tuleb jätkata. Koolituste juures loodame abi saada edaspidi ka ülikoolidelt. Väiksemat sorti väljakutse on ka kindlasti see, et tehnoloogia kiire areng toob endaga kaasa vajaduse materjale järjepidevalt uuendada,» ütles Sten Kapten.



Kapten selgitas, et praegu arutatakse koostöövõimalusi haridustehnoloogidega. Ta nentis, et ligi pooltes koolides pole haridustehnolooge ning oluline on mõelda, kuidas need koolid ei jääks AI-õppe rongilt maha. «Õpetajate jaoks saab olema fundamentaalne, et nad saaksid aru, milleks tehisaru võimeline on ning kuidas seda oma töös kasutada. Selle tehnoloogia olulisus ei saa piirduma vaid sellega, et see muudab mõnda tööülesannet siin-seal kergemaks. On väga suur tõenäosus, et tegu saab olema inimajaloo ühe kõige suuremat mõju omava tehnoloogiaga, mis saab muutma ühiskonda,» rääkis Kapten.



Kapten lisas, et tehisaru kasutamine hõlmab endas ka võimalikke ohte, ning nentis, et lisaks võivad ohtu tekitada tasuta tekstirobotitesse sisestatud andmed või tundlik informatsioon.



«Õpetajad on erineva vastuvõtlikkusega – mõni kuulis tehisarust juba viis aastat tagasi ja proovis midagi katsetada, mõni on ehk selline, kes loodab, et tegu on mööduva nähtusega ja ta ei pea sellega kaasa minema,» nentis ta.



Kapten märkis, et kuna õpetajatel on suur autonoomsus, saavad pedagoogid ise otsustada, kas ­soovivad tehisaru enda tunni raames kasutada või mitte.