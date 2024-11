Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Vili on salves ja mehed, kes kombaini juhtisid, juba ammu teistel töödel. Ka tema, Traugad Vunder Pälsoni sovhoosist, on poole koormusega künnimees ja hooles oma kombaini pärast, mis vaja talvekorterisse paigutada. Selle aasta lõikus oli raske, parimad mehed tänusõnad ja preemiad ausalt ära teeninud. Traugad Vunder oli parim meie rajoonist. Preemia on nüüd käes, erksinine ZAZ-968. Armatuurlaual hõbedane plaat «Traugad Vunder. Parimale kombainerile 1974». Auto on noorel kombaineril oma kodus, Piibel. Ajakirjanikele pildi tarvis aeti masin garaažist välja. Sõitugi on temaga juba tehtud: Tallinnast Rakverre ja sealt koju. «Kui sõit eesrindlaste kokkutulekule Alliku sovhoosi ees oli, kavatsesin minna oma vana «Zaporožetsiga».