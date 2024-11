Kas inimese surma Tapa–Loobu teel oleks saanud ära hoida? Olari Pipenbergi hinnangul oleks saanud küll

Pipenberg oli käesoleva aasta veebruaris kirjutanud korraga nii Tapa vallale kui Kadrina vallale. "Teen ettepaneku, et te võiksite kaaluda Tapa–Loobu maanteel (Valgejõe sillast Imastu ristini) kergliiklustee loomist. Mainitud distantsil osaleb palju kergliiklejaid Tapa–Imastu/Imastu–Tapa suunal."

Pipenberg lisas: "Alternatiivina soovitan kaaluda näiteks liikluskiiruse alandamist alates Imastu ristist Tapa suunal. Näiteks hetkel on veider asjaolu, et 70 km/h piirkiiruse märk on vahetult enne Tapa silda. Vahetult peale silda aga asula ja 40 km/h piirkiiruse märk."