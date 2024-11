Hiljutisel koolivaheajal reisisid eestlased peamiselt Itaaliasse ja Soome

Citadele jaepanganduse juht Marina Hakiaineni sõnul on Itaalia, Soome ja Hispaania püsivalt populaarsed reisikohad, kus puhkust veeta, vaatamata ka hindade tõusule. "Sügisel on Lõuna-Euroopas meie mõistes veel soe, ent suurem turismihooaeg on siiski lõppenud. Soome on populaarne nii oma läheduse kui ka Eestiga seotuse poolest," märkis ta.