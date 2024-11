Kaitseliidu üritustel on ta pidanud toime tulema küll väiksemate haavade kiire sulgemisega. "Aga paistab, et see õnnestus," sõnas Joel oma kätetööd ja mulaaži katvat helepunast lappi silmitsedes.

Põhjakeskuses käis ürituse "Paps ja laps" raames vilgas tegevus, kus peamised juhendajad olid naiskodukaitsjad ja kodutütred. Viru maleva Väike-Maarja rühma kodutütred abistasid lapsi, kes tahtsid isale kingituse valmistada. Näiteks erksavärvilise päevasärgi. Kodutütred olid särgid juba paberist valmis lõiganud ja voltinud, lapsed dekoreerisid need oma maitse järgi. Kuueaastane Mattias liimis roosale särgile parasjagu lipsu ette. "Mul on siin õde ka, Mirelle. Tema on kaheksa," sõnas Mattias ja Mirelle, kes askeldas rohelise pabersärgi kallal, lausus, et nüüd on isale kingitused valmis. "Ta ise on praegu kodus, sõidab ATV-ga," ütles Mirelle.