Suitsuandur on kohustuslik igas kodus. See hoiatab tulekahju eest valjude piiksudega juba selle algstaadiumis ja annab tegutsemiseks vajalikku lisaaega. Anduri töökorras olekut tuleb kontrollida kord kuus testnuppu vajutades. Samuti tuleb jälgida, et andur poleks aegunud.