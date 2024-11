Ahjusuu suitses

Pühapäeval, 10. novembril kell 17 teatati, et Rakvere vallas Sõmerul köetakse kodus ahju ja tuba on suitsu täis, töötab ka suitsuandur.

Elanik oli korraks ära käinud ja enam tuppa siseneda ei saanud. Küll aga oli aknast näha, et tuli on ahjus ja ahjuuksest ajab suitsu sisse, ehkki siiber on avatud. Suitsu oli täis juba ka trepikoda.