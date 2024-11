Rakvere seeniorpaar võitles Eesti bridžimeistrivõistlustel vapralt medali eest

"Nii panegi kirja, et raugad mängisid," lausus hea huumorimeele poolest tuntud Tiina Laidroo. "Ei mina ka aru saa, mis nüüd juhtus ja mis te sellest nii suure numbri teete!"

​Juhtus aga tõepoolest. Rakveres Katariina Keldris toimunud Eesti naiste bridžimeistrivõistlustest võttis osa 15 paari, sealhulgas mitu tulevikutähte, näiteks Eliis Ormal ja Stella Brita Allasel on auhinnakapis juba pronksmedal tänavustelt Euroopa U21 võistkondlikelt meistrivõistlustelt. Samuti osales paar, kes on pikki aastaid esindanud Eesti naistekoondist – nendest tuleb allpool veel eraldi juttu. Turniiri võitsid Elo Maria Pauman ja Frida Laigu – kui kellelegi viimane nimi tuttav tundub, siis jah, tegemist on sama noore naisega, kes esimese neiuna võitis 2016. aastal televisiooni teadusmängu "Rakett 69".