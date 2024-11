Maido Nõlvak pälvis Valge Õhupalli

Eeskujupäeval tunnustavad eeskujuliikumise Valge Õhupall liikmed rinnamärgiga isikuid, kes oma tegevusega loovad tervemat ja turvalisemat tulevikku ning kes on eeskujuks kolleegidele ja koostööpartneritele.

Teiste seas pälvis tunnustuse Rakvere vallavanem Maido Nõlvak, kes väärtustab vabatahtlike kaasamist sotsiaalvaldkonda ning on ennetustegevuste teemal eeskõneleja, kes suhtumiselt turvalisusega seotud küsimustesse on eeskujuks ka teistele kohalike omavalitsuste juhtidele. Maido Nõlvaku tunnustajaks on ühendus Vabatahtlikud Seltsilised.

Eeskujuliikumise eestvedaja Tamo Vahemets ütles, et peaksime meeles pidama, et me kõik oleme kellegi jaoks eeskujud ning igal lausutud sõnal ja tehtud teol on mõju. "Meie tänased otsused mõjutavad meie ja me laste tulevikku. Seega, soovides luua turvalist ja tervet tulevikku, peaksid meie tänased valikud olema väärtuspõhised ja vastutustundlikud," rääkis ta.

Turvatunde loomisel on väga olulisel kohal üksteise märkamine ja hoidmine. Just sellest ideest on kantud ka eeskujupäeva tähistamine aasta 11. kuu 11. päeval.