"See on roosteveba šampus," viskas Oskar Rohila nalja tervitajatega klaase kokku lüües.

Rakvere linnapea Triin Varek soovis Oskar Rohilale tugevat tervist ja rõõmsat meelt ning lausus kaunist lillekimpu ja tordikarpi ulatades, et on rõõm näha teda tubli ja tragina. "Aiatööd on sul kõik tehtud ja lehed riisutud," kiitis linnapea tegusat meest. "Hoia ikka seda positiivset joont."