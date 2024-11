Vaade: 99 aastat maakonnakeskset ajakirjandust

99 aastat on Virumaa Teataja hoolitsenud selle eest, et maakonnas ja lähiümbruses toimuv oleks pildil, et inimeste lood, mured ja rõõmud leiaksid tee leheveergudele, lugejate postkastidesse ja ekraanidele.



Kui ma ise 13 aastat tagasi lehetoimetusse tööle asusin, käis ajalehetegu üsna paberväljaandekeskselt. Virumaa Teatajal oli küll juba ka digileht, kuid töö keskendus paberlehele, lood valmisid vastavalt paberlehe mahtudele ja jõudsid digilehte alles pärast seda, kui paberleht oli ilmunud. Ajakirjandusel oli veel 13 aastat tagasi käes infovoo nii-öelda jäme ots ehk et kohalikku uudist ei olnud inimestel kohe järgmisel hetkel võimalik lugeda sotsiaalmeediast või mujalt.



Nüüd on ajad muutunud. Ligipääs kõikvõimalikule infole on inimestel piiramatu. Piisab vaid, kui avada telefon või sülearvuti, ning mitmesugused infoportaalid pakuvad meile tõdesid ja pooltõdesid. See ehk ongi tänapäeva infoühiskonna kõige suurem väljakutse: orienteeruda selles, mis on päris ja mis ei ole. Lisaks sellele liigub info kiiresti: kõigil on taskus otsetee piltide ja videote jagamiseni, saatmiseni.



Kui tehisintellekti võimuses on luua tekste, matkida kunstnikke ja lauljaid, luua visuaale, siis inimesel on vägi mõjutada kallutatud info kaudu rahvamasside arvamust. Manipulatsiooni ja demagoogiat ei ole alati lihtne ära tunda, kuigi need võtted on erinevalt tehisintellektist kasutusel olnud niikaua, kuni inimene on eksisteerinud.



Ligi sada aastat on Virumaa Teataja seisnud hea selle eest, et meie lugejatega ei oleks võimalik manipuleerida, pakkudes lugusid, mille tõepärasuses on enne nende ilmumist põhjalikult veendutud.



Meie lugejad on meid usaldanud juba 99 aastat. Paneme edasi! Ees on 100!