Repliik: kergliiklustee aitab säästa elusid

Nii näiteks on Tamsalu–Porkuni kergliiklusteest, millest hakati rääkima 2008. aastal, valminud vaid 900 meetrit. Millal saab valmis ülejäänud 4100 meetrit, pole teada, ehkki valmimine kirjutati Tapa ja Tamsalu valla ühinemislepingusse.

Kergliiklustee võiks olla ka Tapa–Loobu maantee ääres. Teemat on korduvalt tõstatanud nii kohalikud elanikud kui ka maakonnaleht. Arvata võib, et võrreldes tulevase Tapa ujula, keskväljaku ja gümnaasiumi remondi maksumusega nõuaks see mitu korda vähem raha. Aitaks säästa ka inimelusid.