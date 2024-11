Internetipetturi ebaõnn: vanadaami mobiiltelefon osutus nuppudega Nokiaks

28. oktoobri õhtul helises 88-aastase Maria lauatelefon. Teisel pool toru oli nutva häälega naisterahvas, kes rääkis, et Maria õepoeg on sattunud avariisse, viibib haiglas intensiivravi palatis ja vaja on kohe 5000 eurot, et maksta kinni tema operatsioon.