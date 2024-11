Loeme kokku mardi- ja kadrisandid!

Juba seitsmendat aastat loendatakse aktsiooni "Hakkame santima!" raames Eestis ringi jooksvad mardi- ja kadrisante. "Pane enda seltskond kirja ja näitame üheskoos, et sanditamas käimine ei ole Eestis kuhugi kadunud ning on endiselt kirev, lõbus ja unikaalne osa meie kultuuripärandist," õhutatakse suuremaid ja väiksemaid sanditajaid end kirja panema.



Kirja tuleks end panna sellepärast, et saada jutule, et sanditamiskombestik on meil endiselt elus, kinnitust ka arvuliselt.



​Mardi- ja kadrisantide loendusel saab end kirja panna 30. novembrini.



"Hakkame santima!" on 2018. aastal algatatud aktsioon, mida veab eest Eesti Folkloorinõukogu. Aktsiooni eesmärk on elavdada sanditamistavasid, mis kipuvad globaliseeruvas ja moodsas maailmas üha enam oma päevakajalisust kaotama. Kuna just mardi- ja kadrisandikombestik on olnud Eestis ülemaaliselt tuntud ning ka tänase päevani säilinud, keskendutakse just neile.

Et üle Eesti endiselt elavat pärandit tõsta esile ka rahvusvaheliselt, alustati tunamullu teekonda, et mardi- ja kadripäeva tähistamise komme jõuaks UNESCO vaimse pärandi esindusnimekirja. See annaks traditsiooni kandjatele teadmise, et nende pärimus on väärtustatud. Kes soovib rääkida laiemalt kaasa sanditamise olukorra ja arengu üle, saab liituda sanditamiskombestiku koostöökoguga, mis tegutseb Eesti Folkloorinõukogu juures.