Kui tuba läheb vanadaamilt teismelisele

Kui vanaproua andis oma esimese korruse päevinäinud toa pere vanimale tütrele, oli see vaja muuta neiule sobilikuks. IKEA sisekujundaja jaoks muutis ruumi planeerimise keerukaks see, et toal on kaks ust. Siiski on ruum piisavalt valgusküllane ja suur, et mahutada ära kõik, mida üks varateismeline tahta võiks. Tuppa loodi kolm tsooni: puhkamiseks, õppimiseks ja enda sättimiseks.