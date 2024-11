Toomas Vanem jagab kohtumisõhtutel kitarritarkust

Kohtumisõhtul on võimalus osaleda avatud vestluses, esitada küsimusi ja saada individuaalset nõu. Samuti on "Kitarri kolmapäevad" suurepärane võimalus kohtuda teiste kitarrimängu armastajatega, jagada oma huvi ja õppida eksperdilt.

"Mõeldud eelkõige täiskasvanud kitarrihuvilistele igas vanuses, aga kui on soovi kaasa võtta ka oma poeg või tütar, siis tehke seda," ütles Toomas Vanem. Ta rõhutas, et mänguoskus ei ole primaarne. "Piisab sellest, kui on põletav huvi kitarrimängu ja sellega seonduva suhtes. Õhtu raames mängin natuke pilli, jagan oma kogemusi ja teadmisi, pakkudes nii praktilisi näpunäiteid kui ka ideid kitarrimängu täiustamiseks," nimetas tuntud muusik, kes on ühtlasi Viru-Nigula muusikakooli kitarriõpetaja.