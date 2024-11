Leppel on puudu on vaid allkirjad. Novembrikuu alguses saatis HTM selle allkirjastamiseks Eesti Haridustöötajate Liidule, Eesti Ametiühingute Keskliidule, erakoolide pidajatele, Eesti Koolijuhtide Ühendusele ja kohalikele omavalitsustele. Ministeerium kuulutab, et haridusleppe pidulik sõlmimine toimub 9. detsembril kl 11 Tallinnas.